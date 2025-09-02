Huijsen: “Ascolto molto Rudiger e Carvajal”. Poi il commento sugli allenamenti al Real

“Si può solo immaginare la grandezza del Madrid, ma viverla è un’altra cosa”, queste le parole del difensore del Real Madrid, Dean Huijsen, presenti sulla prima pagina di MARCA. L’ex calciatore della Juventus si è raccontato ai microfoni del quotidiano spagnolo. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Real? Sembra che tutto accada molto in fretta, ma ogni giocatore fa passi piccoli poco alla volta. Questo è stato un passo grande, senza dubbio. Per qualsiasi calciatore arrivare al Real Madrid è importante. Mi sento bene”. Sul desiderio del padre: “Sì, mio padre voleva che giocassi in attacco, ma a 9 anni sono passato centrale e l’anno successivo sono stato preso dal Malaga. Credo che mi sia riuscito bene. Io volevo solo divertirmi giocando a calcio”. Sugli allenamenti con Mbappé & Co.: “È il meglio per me, perché mi fa migliorare ogni giorno. A volte gli allenamenti sono anche più difficili delle partite. Ascolto molto Rudiger e Carvajal, ma siamo un gruppo unito e facciamo cose insieme“.

Foto: X Real Madrid