Huijsen al Real, tutto pronto: fissate le visite mediche

16/05/2025 | 22:30:49

Manca ormai solo l’ufficialità: Dean Huijsen sarà un nuovo calciatore del Real Madrid. Come raccontato, i Blancos sono pronti a pagare la clausola di 60 milioni (ricordiamo che alla Juventus spetterebbe circa il 10 per cento sulla plusvalenza, cifra concordata la scorsa estate con il Bournemouth).Ma non solo. Il club di Florentino Perez avrebbe già fissato le visite mediche nelle prossime ore per regalare il centrale difensivo a Xabi Alonso già per il Mondiale per Club.

Foto: Instagram Huijsen