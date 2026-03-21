Hugo Sanchez: “Mbappé? Penso sia il miglior attaccante al mondo. Spero e auguro che mi eguagli o superi”

21/03/2026 | 10:54:32

L’ex attaccante del Real Madrid, Hugo Sanchez, ha concesso un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“Mbappé? Lo vedo come un giocatore ‘affamato’ di trascendere ulteriormente i suoi traguardi. Penso che sia il miglior attaccante al mondo in questo momento e, se rimarrà in salute, spero che continui a ottenere grandi risultati con il Real Madrid, cosa che mi piacerebbe moltissimo. Spero e auguro che mi eguagli o mi superi, e questo sarebbe un bene per il Real Madrid. Se non mi supererà e non vincerà cinque trofei Pichichi, beh , che almeno ne vinca quattro, il numero che ho vinto io con il Real Madrid. Che ci riesca o no, Mbappé lascerà per sempre un segno indelebile nel club. Il derby contro l’Atletico? Il derby si preannuncia molto interessante, considerando che entrambe le squadre sono in un ottimo momento di forma dopo i recenti risultati. Sarà un derby emozionante e intenso, pieno di grinta, lotta, impegno e determinazione, e spero che vinca la squadra migliore. Se dovessi scegliere, ovviamente, tifo per il Real Madrid”.

Foto: Instagram Hugo Sanchez