HUGO DURO, DAI LIBRI DI INGEGNERIA MECCANICA ALLA DOPPIETTA CONTRO L’ATLETICO

L’Atletico Madrid nonostante il 3-1 mantenuto fino al 90esimo alla fine non è riuscito a vincere contro il Valencia. La squadra di Simeone si è fatta clamorosamente rimontare nei minuti di recupero dai padroni di casa. Il protagonista di tutto ciò è stato Hugo Duro, entrato all’85’ e autore di una doppietta tra il 92 e 96esimo. Nato il 10 novembre del 1999 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Getafe, Hugo ha esordito in Liga nel 2017 nel match vinto 2-1 contro la Real Sociedad. Nel 2020 l’attaccante si è trasferito in prestito al Real Madrid Castilla esordendo poi successivamente anche con la prima squadra nel campionato spagnolo e quattro giorni più tardi ha assaporato per la prima volta l’atmosfera della Champions League giocando contro l’Atalanta. Con la seconda squadra dei Blancos totalizza 14 presenze e 8 reti ma al termine del prestito si fa sotto il Valencia. Il 31 agosto 2021 si completa il suo trasferimento all’ombra del Mestalla e la prima rete con la sua nuova squadra è arrivata proprio contro il Real Madrid. Per Duro non c’è solo il calcio: l’attaccante spagnolo infatti frequenta anche l’Università di ingegneria meccanica a Madrid. Un grande talento che con i due gol di ieri contro l’Atletico ha dimostrato per la prima volta di essere anche decisivo in un big match. Simeone&Co ne avrebbero sicuramente fatto a meno.

FOTO: Instagram Hugo Duro