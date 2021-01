Huesca-Barcellona: le formazioni ufficiali

Il Barcellona affronta l’Huesca e ritrova Messi, assente nell’ultima sfida giocata dalla squadra di Koeman contro l’Eibar, terminata in parità. I blaugrana, sesti in classifica, cercano una vittoria sul campo degli uomini allenati da Michel, ultimi in Liga. Queste le scelte dei due tecnici.

HUESCA (4-3-3) – Fernandez; Pulido, Insua, Siovas, Galan; Mosquera, Rico, Seoane; Gomez, Rafa Mir, Ontiveros. All.: Michel.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Messi, Braithwaite, Dembele. All.: Koeman.

Foto: Instagram Barcellona