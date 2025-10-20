Hubert (Allenatore Union SG): “Inter top club, dovremo essere all’altezza. Sanno come fare male agli avversari”

20/10/2025 | 15:31:40

Hubert, tecnico dell’Union Saint Gilloise, ha presentato a Sky Sport la partita contro l’Inter di Chivu: “Sono dieci giorni che sono qui. È stato inaspettato anche per me, ero al Leuven e c’era la pausa e non mi aspettavo questa telefonata. Una chiamata che è arrivata proprio adesso, nel corso della stagione. Comunque l’Union è primo in classifica, gioca in Champions, quindi mi hanno chiamato, abbiamo parlato e ho deciso di accettare la loro proposta. L’Inter è una squadra molto forte, ha cambiato l’allenatore ma ha mantenuto il suo sistema di gioco, ha giocatori di qualità eccellente e non puoi lasciarli liberi nelle zone pericolose del campo perché sanno come farti male. Dovremo essere all’altezza della partita, preparandoci al meglio, perché l’Inter è una squadra top e questa è una partita importantissima”.

Foto: sito ufficiale Union SG