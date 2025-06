Hristov: “La Serie A sarebbe il coronamento del nostro percorso, è una grande emozione”

01/06/2025 | 20:26:57

Ai microfoni di DAZN è intervenuto anche Hristov, difensore dello Spezia: “Emozione bellissima, ma non siamo meravigliati per la presenza del pubblico. Per tutto l’arco della stagione la gente è stata al nostro fianco e questo è stato un fattore. Certo, oggi è un’altra storia perchè c’è in palio l’obiettivo per il quale abbiamo lavorato dal primo giorno. Sarà una serata speciale, speriamo di vincere e di coronare il nostro percorso”.

FOTO: Sito Spezia