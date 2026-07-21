Hoyos, tecnico dell’Inter Miami: “De Paul e Messi resteranno a riposo fino a quando vorranno”

21/07/2026 | 19:56:11

Guillermo Hoyos, attuale allenatore dell’Inter Miami, subentrato qualche mese fa a Javier Mascherano, ha parlato delle due stelle della squadra americana, Rodrigo De Paul e Leo Messi, a due giorni dalla delusione Mondiale. Il tecnico ha deciso di non far rientrare subito alla base i due argentini, per permettere loro di riposare e ricaricare le energie dopo il dispendio fisico e mentale dell’ultimo mese e mezzo.

Le parole di Hoyos: “Il Mondiale si è concluso poche ore fa. Ciò di cui hanno più bisogno è riposare e stare con i propri cari a casa loro. Resteranno fuori per tutto il tempo di cui avranno bisogno”.

La MLS ripartirà il 23 luglio e continuerà, senza sosta, fino a novembre. Il club di proprietà di Beckham affronterà, dunque, le prime partite dopo la sosta Mondiale senza i suoi due giocatori migliori, in attesa dell’arrivo di Casemiro.

Foto: Instagram Messi