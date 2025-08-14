Howe: “Thiaw? Giocatori come lui sono rari, sono felice di ciò che potrà apportarci”

14/08/2025 | 18:05:39

Il tecnico del Newcastle Howe ha parlato anche dell’arrivo di Thiaw dal Milan, che vi abbiamo raccontato nel dettaglio. Le parole in conferenza stampa: “Sono davvero entusiasta di Malick. Penso che abbia l’età dalla sua parte, un potenziale enorme e il meglio della sua carriera deve ancora arrivare. È un giocatore imponente. È alto 1,93 m, veloce, atletico, bravo con la palla. Giocatori di questo tipo sono molto rari da trovare. È anche un buon personaggio, quindi sono entusiasta di ciò che può apportare”.

FOTO: Sito Newcastle