Newcastle, Howe: “Siamo controllati dal PSR. Isak? È una decisione…”

10/08/2025 | 15:50:54

Al termine della sconfitta del St James’ Park maturata contro l’Atletico Madrid (0-2), l’allenatore del Newcastle, Eddie Howe ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le parole del tecnico dei Magpies: “Siamo controllati dal PSR. Questo limita ancora quello che possiamo fare, ed è questa la realtà. L’ho detto molte volte: non siamo la squadra che paga di più i giocatori nel campionato. Siamo ben lontani da questo, e questo a volte si riflette nelle scelte dei giocatori. Non credo che ci siano molti giocatori che sono venuti qui e non hanno beneficiato dell’esperienza che il Newcastle può offrire. Giocare davanti a questi tifosi è un privilegio assoluto e un onore che non ho mai perso. È un posto speciale. Alcuni giocatori hanno una scelta diversa. Le finanze giocano un ruolo importante in questo”. Sul possibile addio di Isak: “È una decisione che non prenderò io, spetterà ad altri”.

Foto: Instagram Isak

