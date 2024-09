Howe lancia Tonali: “Sta meglio. Spinge per essere titolare”

Questo pomeriggio, alle ore 16:00, andrà in scena a ‘Craven Cottage’ la sfida Fulham-Newcastle, valida per la 5^ giornata della Premier League 2024-2025 e ieri Eddie Howe, manager dei ‘Magpies’, ha presentato la partita in conferenza stampa. “Vedo una squadra davvero motivata, una squadra motivata, che vuole fare qualcosa di veramente speciale quest’anno. L’impegno negli allenamenti è stato molto buono”.

Howe, poi, ha parlato anche di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, tornato in campo a fine agosto dopo una squalifica internazionale per 10 mesi per aver scommesso anche su partite di calcio su piattaforme online illegali. “Credo che Sandro stia molto meglio, le partite internazionali lo hanno aiutato molto. Certamente sta spingendo per essere titolare, ma voglio che tutti lo facciano. È stato molto bravo contro il Wolverhampton; abbiamo un’ottima concorrenza per i posti a centrocampo”.

Foto: twitter Newcastle