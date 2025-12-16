Howe: “Domenica siamo stati ben lontani da quello che possiamo essere. Sarò costruttivo nelle mie critiche e molto onesto con i giocatori”

16/12/2025 | 11:40:15

Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Fulham. Queste le sue parole:

“L’infortunio di Burn? È passato un po’ sotto traccia, in termini di valutazione della partita, quanto sia importante Dan e ciò che porta alla squadra. Si tratta di un problema alle costole con un interessamento ai polmoni, quindi probabilmente ci vorranno dalle quattro alle sei settimane. La sconfitta di domenica? Penso che non ci sia altro da fare se non rivedere la partita e analizzarla. È chiaro che non abbiamo giocato bene in fase di possesso. È stata una partita strana. È stata la gara con il più basso xG combinato della Premier League, ma con il pallone siamo stati ben lontani da quello che possiamo essere e da quello che ci aspettiamo di essere. Parte del mio lavoro è rimanere molto equilibrato; se ti lasci trascinare dalle montagne russe emotive che il calcio porta con sé, finisci per creare danni nei rapporti. Sarò costruttivo nelle mie critiche e molto onesto con i giocatori. Se domani è un occasione contro il Fulham? La bellezza del calcio è che ti offre subito un’altra opportunità su cui concentrarti, e per noi dopo domenica è una cosa positiva. È una grande occasione per raggiungere un’altra semifinale, cambiare sensazioni e umore e avere qualcosa di positivo su cui focalizzarci. Ma non sarà una partita facile e rappresenterà una bella sfida per noi”.

Foto: sito Newcastle