Howe conferma la partenza di Isak: “Non si può ignorare ciò che è successo”

29/08/2025 | 13:12:37

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa dell’addio imminente di Isak, pronto a trasferirsi al Liverpool: “Ovviamente ho una preferenza sul piano calcistico, ma bisogna considerare tutte le informazioni. Non si può ignorare ciò che è successo. Sto cercando di prendere le distanze perché non ho alcun controllo sulla situazione. Lascerò che tutto segua il suo corso e poi affronterò l’eventualità. Non puoi essere emotivamente coinvolto, altrimenti prendi decisioni sbagliate. Ho dovuto separarmi dalla situazione quando Alex è uscito dalla squadra. Ho deciso che la mia priorità era essere al massimo per il gruppo e concentrarmi completamente su di loro, visto che questa situazione non si sarebbe risolta rapidamente e io non avevo il potere di modificarla”.

FOTO: Sito Newcastle