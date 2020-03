Honda fa 100 e scrive la storia: è il primo calciatore ad aver segnato in cinque continenti diversi

Keisuke Honda fa 100. Il calciatore giapponese lo scorso gennaio ha firmato con il Botafogo, trasferendosi in Brasile e ha subito segnato all’esordio nel match contro il Bangu. Per l’ex Milan si tratta del 100esimo gol in carriera. Ma non è tutto: Honda è diventato il primo calciatore professionista della storia a realizzare almeno un gol in cinque continenti diversi: in Asia con Nagoya Grampus, in Europa con VVV-Venlo, CSKA Mosca e Milan, in Nord America con il Pachuca, in Oceania con il Melbourne e in Sudamerica con il Botafogo.

Foto: Twitter ufficiale FIFA World Cup