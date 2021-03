Honda: “Balotelli talento enorme, ma non ha saputo sfruttarlo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport (qui per leggere un altro estratto), Keisuke Honda parla dell’ex compagno Mario Balotelli, incrociato durante l’esperienza al Milan

Queste le sue parole: “Un talento enorme, eppure non faceva nulla per migliorare. Poteva ambire ad essere tra i migliori al mondo. Volevo cambiare la sua routine quotidiana: ‘Mario, fidati. Se vuoi diventare il migliore devi allenarti duramente’. Mi guardò con una faccia seria e il giorno dopo si presentò in palestra 40 minuti prima della seduta. Anche il giorno seguente. Al terzo, si era già stufato. Mario è così. Con un pò di buona volontà avrebbe fatto grandissime cose”.