Holm: “Yildiz è un fenomeno. In allenamento mi ha impressionato”

11/02/2026 | 12:21:31

Il nuovo esterno della Juventus, Emil Holm, ha parlato a Sky, soffermandosi sul suo inserimento nella Juventus.

Queste le sue parole: “I compagni di squadra, il mister e tutto lo staff mi hanno dato una grande mano per entrare a far parte del gruppo”.

“Chi mi ha impressionato di più in campo? Yildiz è forte, ho giocato con lui in allenamento e devo dire che si vede subito che ha una qualità impressionante”.

Ora l’Inter: “Sì certo – conclude Holm – se vinciamo è importante per la classifica. La stagione è lunga, c’è la Champions, ma se vinciamo è una grande opportunità”.

Foto: sito Juventus