Holm salta il Mondiale: “Il mio cuore è in tumulto. Questo è il momento più difficile che abbia mai vissuto da calciatore”

30/05/2026 | 15:19:50

Il difensore del Bologna in prestito alla Juventus, Emil Holm, ha annunciato sui propri social che non riuscirà a rispondere alla chiamata della Nazionale svedese per il Mondiale. Queste le sue parole in un post su Instagram:

“Il mio cuore è in tumulto. Questo è il momento più difficile che abbia mai vissuto da calciatore. Ho lottato per tutta la vita per avere l’opportunità di rappresentare il mio Paese in un Campionato del Mondo. Essere così vicino all’obiettivo e vederselo sfuggire all’ultimo istante a causa di un infortunio fa malissimo. Mi fa davvero soffrire. Sono incredibilmente orgoglioso di questa squadra e di tutte le persone che le stanno intorno. Quello che abbiamo costruito insieme è qualcosa di speciale. Sono assolutamente certo che la squadra farà il massimo oltreoceano. Vi seguirò da casa, dal divano”.

Foto: sito Juve