Holm: “Pareggio che ha il sapore della sconfitta. Siamo stati superiori”

06/11/2025 | 23:50:43

Emil Holm, calciatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo lo 0-0 contro il Brann.

Queste le sue parole: “Questo pareggio vale, per me, come una sconfitta. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello, nonostante una buona prestazione che teniamo verso la gara con il Napoli. Abbiamo sicuramente un grande cuore, giochiamo tutti insieme con il pubblico e con lo staff: ci teniamo una prestazione importante, ma volevamo raccogliere i tre punti”.

Foto: sito Bologna