Holm: “Farò di tutto per rimanere alla Juve. Spalletti mi segue da tempo”

11/02/2026 | 12:45:40

Emil Holm, terzino della Juventus, ha parlato a Sky Sport dei primi giorni in bianconero.

Questo un altro passaggio delle sue parole: “Tutti i compagni, il mister e lo staff mi hanno dato una grande mano per essere uno del gruppo. Quindi molto bene. Il mio obiettivo è quello di essere qui anche dopo l’estate. Voglio dare una grande mano e ogni giorno voglio dare il 100% per essere qui anche dopo l’estate”.

Con Spalletti vi eravate parlati prima che ci fosse il tuo arrivo? Raccontaci che cosa ti ha detto… “Lui mi ha detto il primo giorno che sono arrivato che sua moglie è di La Spezia. Quindi ha guardato tante partite quando ero lì, abbiamo parlato poco ma è andata bene”.

Da un punto di vista tecnico, ti ha già spiegato quali sono le sue esigenze e come ti vede in campo?

“Come terzino e come quinto. Devo spingere molto in campo e dare il massimo. Ogni giorno devo imparare qualcosa e spingere forte”.

Foto: sito Juventus