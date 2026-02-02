Holm esulta: “Da sogno a realtà. Sono orgoglioso di essere alla Juventus”

02/02/2026 | 20:15:58

La Juventus ha ufficializzato Emil Holm, nello scambio di prestiti che vi abbiamo raccontato con Joao Mario, finito al Bologna. Per il terzino è un sogno che si avvera. Il giocatore appena arrivato dal Bologna ha pubblicato un post che lo ritrae sorridente dopo la firma, insieme a una foto di quando era piccolo, già con una maglia della Vecchia Signora addosso, “Da sogno a realtà! Sono veramente orgoglioso di firmare con la Juventus”, ha scritto Holm sul suo profilo.

Foto: X Juventus