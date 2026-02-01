Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna: scambio in dirittura

01/02/2026 | 12:50:26

Uno scambio in dirittura. La Juventus, dopo giorni di trattative, sta per portare a Torino Holm in prestito con diritto di riscatto. Il Bologna aspetta Joao Mario che da giorni stava riflettendo (c’era stato anche un sondaggio della Fiorentina) e che sta per sciogliere le riserve. Holm era stato cercato anche dal Napoli, ma la trattativa non era andata avanti. E la Juve si appresta a regalare un altro terzino a Spalletti dopo il fallimento dello scambio Joao Mario-Alberto Costa.

Foto: Instagram Bologna