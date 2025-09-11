Holm: “Al Bologna voglio vincere trofei. Devo migliorare e fare più gol e assist”

11/09/2025 | 23:05:12

L’esterno del Bologna Holm ha parlato a DAZN dei suoi obiettivi con il club: “Sono qua per vincere trofei, nel calcio è la cosa più bella che c’è. Ho vinto due titoli nella mia carriera, uno con l’Atalanta e uno con il Bologna, ma con i rossoblù è stato più speciale perché ho giocato la finale. È un po’ nel mio cuore. Devo essere più bravo nell’ultimo passaggio, voglio fare più gol e assist. Devo continuare il mio lavoro e ascoltare bene il mister perché mi fa crescere tanto. L’ho già fatto come persona e come calciatore della squadra. Siamo un gruppo fantastico e straordinario, voglio fare bene. Concorrenza con Zortea? È sempre un bene, Nadir lo conosco dai tempi dell’Atalanta. È un ragazzo molto umile, possiamo crescere insieme. All’inizio con la Champions lo scorso anno abbiamo avuto un piccolo problema, ma siamo cresciuti. Giocheremo per fare molto bene in Europa League. Certo, dobbiamo pensare ogni partita, ma l’obiettivo è andare lontano. Vogliamo fare meglio dello scorso anno. Mi sento che abbiamo più voglia, dobbiamo prendere ogni match a sé, non pensare troppo lontano”.

Foto: Instagram Bologna