Hollerbach e Lee ribaltano il gol di Sohm: Fiorentina ko in casa del Mainz (2-1)
06/11/2025 | 20:42:46
La Fiorentina esce sconfitta dalla Germania, nella gara di questa sera di Conference League. Finisce 2-1 per i tedeschi la sfida contro il Mainz.
Sohm apre le marcature al 16′ per i viola. Il pareggio dei padroni di casa tedeschi al 68′ con Hollerbach. Ci si stava avviando alla fine del match, ma al 95′ arriva la doccia gelata e la rete di Lee che regala i 3 punti ai padroni di casa. Esordio per Galloppa sulla panchina viola con un una beffa clamorosa al 95′.
In classifica la Fiorentina resta a 6 punti, il Mainz sale a 9 a punteggio pieno. Adesso si aspetta la svolta in panchina per la Fiorentina, con Paolo Vanoli in pole position.
Foto: logo Conference League