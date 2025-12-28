Hojlund: “Tre punti importanti da portare a Napoli. Adesso sto giocando con giocatori veramente forti”

28/12/2025 | 17:30:50

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Se avevo mai fatto una doppietta di destro? Certo, non succede molto spesso. Tre punti importanti da portare a Napoli. Se mi sento nel momento migliore della mia carriera? Ogni stagione ha la sua storia. Adesso sto giocando con giocatori veramente forti, come Politano. Ogni tanto quasi si svaluta, ma è veramente forte”.

Foto: sito Napoli