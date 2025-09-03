Hojlund: “Sono un giocatore cresciuto, mi metto alla prova nel miglior club italiano”

03/09/2025 | 19:00:06

Prime dichiarazioni da calciatore del Napoli per Rasmus Hojlund: “Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità. Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante, sono felice di essere qui. L’ho vista in un ristorante, ero già impaziente di arrivare qui. Adesso torno in Italia con più esperienza, dopo la Premier League e la Champions. Sono un giocatore migliorato e pronto a mettermi alla prova nel miglior club italiano. In campo do sempre tutto e voglio farlo anche qui, segnare gol e raggiungere insieme ogni obiettivo. I tifosi sono incredibili, pazzi per il calcio. L’ho visto al Maradona e girando per la città. Non vedo l’ora di giocare la prima davanti a loro. Napoli è bellissima, sono convinto che vivrò emozioni uniche” le parole ai canali ufficiali del club campano.

FOTO: X Napoli