Hojlund, sempre e solo Napoli: affare fatto!

29/08/2025 | 23:59:56

Una giornata di terrorismo mediatico, come se il Lipsia avesse sorpassato il Napoli nella corsa a Rasmus Hojlund. Falso. Il direttore di un quotidiano sportivo, poco avvezzo alle notizie di calciomercato, ha creato una psicosi senza senso. Il Lipsia ci può aver provato per l’attaccante danese, ma senza la minima possibilità. Il Napoli ha sempre mantenuto il controllo della situazione, ha avuto la sponda favorevole sia dell’attaccante che del Manchester United, nell’operazione ci sarà anche il 5 per cento da eventuale futura vendita. Confermando quanto anticipato due lunedì fa da Sportitalia, Hojlund primo e unico nome per l’attacco del Napoli. Affare fatto, mancano soltanto i passaggi formali burocratici.

Foto: sito Manchester United