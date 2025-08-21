Hojlund prima scelta Napoli (da lunedì): gli aggiornamenti
21/08/2025 | 23:59:58
Lunedì scorso vi abbiamo anticipato (notizia di Gianluigi Longari) che il Napoli – nel bel mezzo di varie interpretazioni – aveva messo Rasmus Hojlund in cima alla lista degli obiettivi per sostituire l’infortunato Lukaku. Tre giorni dopo siamo ancora in quella direzione: il Napoli ha intensificato i contatti, ha incassato totalmente la disponibilità di Hojlund e ora cerca di capire quale possa essere la formula giusta per incastrare gli accordi con il Manchester United. Tra diritto e obbligo (come vorrebbe l’ex Atalanta) c’è una bella differenza, ma il Napoli lavorerà fino in fondo per arrivare alla completa quadratura.
Foto: sito Manchester United