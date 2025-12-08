Hojlund premia il tempismo del Napoli: operazione lampo dopo il ko di Lukaku

08/12/2025 | 11:53:49

Rasmus Hojlund in copertina è un premio al tempismo del Napoli che aveva già fatto un mercato ottimo e dispendioso prima di memorizzare il ko a Lukaku. Una bastonata perché il belga sarebbe stato assente per diversi mesi e si imponeva la necessità di riaprire la cassaforte malgrado fossero stati spesi oltre 30 milioni per Lucca. Ma il Napoli non ci ha pensato due volte, anche perché c’era poco tempo da perdere essendoci già il Milan sulle tracce del danese in uscita dal Manchester United. Quando Hojlund ha memorizzato l’irruzione del Napoli lo ha messo in cima alla lista, chiedendo al club un obbligo di riscatto e non un diritto per evitare di tornare al mittente la prossima estate. Il Napoli ha programmato un investimento da 50 milioni e ora raccoglie i frutti: non soltanto i due gol di ieri contro la Juventus, ma anche e soprattutto un lavoro molto prezioso al servizio della squadra.

foto x napoli