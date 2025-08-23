Hojlund, come ci eravamo lasciati: i numeri dell’ultima parentesi in Serie A

23/08/2025 | 10:55:07

Rasmus Hojlund potrebbe fare rientro in Serie A dopo due stagioni non esaltanti al Manchester United. Lunedì scorso vi abbiamo anticipato (notizia di Gianluigi Longari) che il Napoli – nel bel mezzo di varie interpretazioni – aveva messo Hojlund in cima alla lista degli obiettivi per sostituire l’infortunato Lukaku. Il Napoli lavorerà fino in fondo per arrivare alla completa quadratura. Nell’attesa, vi presentiamo una panoramica dell’ultima parentesi dell’attaccante danese nella massima serie italiana. Il classe 2003 con la maglia dell’Atalanta è entrato nelle grazie di Gian Piero Gasperini che lo ha impiegato in campo 32 volte nell’annata 2022-23, a partire dalla 4 giornata contro il Torino. Alla seconda opportunità (questa volta dal 1′), contro il Monza, Hojlund ha siglato il suo primo gol in maglia nerazzurra. Dopo un periodo a secco, l’ex Copenaghen ha messo a segno un filotto di reti dalla 16esima alla 18esima, rispettivamente contro Spezia, Bologna e Salernitana. Altri 4 gol siglati nelle successive giornate, che precedono il termine del suo campionato, chiuso con un’altra marcatura all’ultima gara, ancora conto il Monza. Il bottino totale: 9 gol e 4 assist in 32 partite (1.835′), con una frequenza di 1 gol ogni 204′.

Foto: Instagram Hojlund