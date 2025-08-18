Hojlund, non solo Milan. Proposto anche al Napoli

18/08/2025 | 16:38:35

Il Napoli perderà Romelu Lukaku per diversi mesi e si è già mosso per prendere un sostituto all’altezza. Alcune situazioni sono ritenute troppo costose, per esempio Jackson del Chelsea, ma l’idea è quella di prendere uno specialista che assomigli per caratteristiche al belga. Secondo quanto anticipato da Gianluigi Longari, al Napoli proprio nelle ultime ore è stato proposto Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United, già seguito dal Milan (senza dimenticare Vlahovic…) che è una possibile soluzione per sostituire Lukaku. Di sicuro il Napoli lo valuterà e poi scioglierà le riserve.

FOTO: Instagram United