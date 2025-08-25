Napoli, un uomo solo al comando: Rasmus Hojlund

25/08/2025 | 19:54:42

Rasmus Hojlund al Napoli: un uomo solo al comando per l’attacco del Napoli, come vi abbiamo svelato lunedì scorso, quando erano stati fatti troppi nomi per l’attaccante che avrebbe dovuto sostituire l’infortunato Lukaku. Possiamo aggiungere che i negoziati stanno andando avanti molto bene, sia con il Manchester United che con il ragazzo, siamo in stato avanzato, con il Napoli che ha deciso di investire la cifra necessaria (circa 45 milioni, bonus in più o in meno) per regalare il nuovo attaccante ad Antonio Conte.

Foto: Instagram Hojlund