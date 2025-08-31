Hojlund-Napoli, si attende la firma sul contratto

31/08/2025 | 15:50:39

Rasmus Hojlund si è sottoposto alle consuete visite mediche e ora è pronto per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Napoli. L’attaccante danese è arrivato in città per la gioia dei tifosi partenopei. Operazione mai a rischio, mai in discussione. Come anticipato da Gianluigi Longari, Rasmus Hojlund era stato proposto al Napoli il 18 agosto scorso. La società azzurra ha inserito una clausola rescissoria molto alta, possiamo svelare la vera cifra: 90 milioni.

Foto: Instagram Hojlund