Hojlund, il Milan raddoppia il pressing: in agenda contatto diretto

13/08/2025 | 13:30:01

Il Milan apprezza molto Dusan Vlahovic, ma nel frattempo sta alzando (anzi, raddoppiando) il pressing nei riguardi di Rasmus Hojlund. Una pista nata e raccontata nei giorni scorsi e che sta entrando nel vivo. L’operazione complessiva dovrebbe essere tra i 40 e i 45 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Il Milan ha fatto prima una giusta perlustrazione con il Manchester United, cercando di capire formula e apertura, adesso andrà direttamente a parlare con l’agente per arrivare all’intesa. Ma senza perdere d’occhio gli eventuali sviluppi legati a Vlahovic…

Foto: X Manchester United