Hojlund, l’intermediario Milan è a Londra. Gli scenari

20/08/2025 | 13:29:24

Il Milan ha un direttore sportivo, però manda un intermediario di fiducia a Londra per parlare con il papà di Rasmus Hojlund. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, nel corso del dialogo verrà ribadita la volontà di puntare sull’ex Atalanta, magari cambiando la formula con il Manchester United e dando le garanzie necessarie. Ricordiamo che, come già raccontato, su Hojlund c’è anche il Napoli da qualche giorno. La soluzione Vlahovic per il Milan è quella tecnicamente preferita da Allegri, ma passerà attraverso accordi legati all’ingaggio più che al cartellino. Ecco perché i rossoneri hanno la necessità di riscaldare anche la pista Hojlund, tenendo conto che manca sempre meno alla conclusione dalla finestra estiva di calciomercato.

Foto: X Manchester United