Hojlund: “Milan? Affronteremo una squadra davvero forte, andremo lì per ottenere il massimo. Scendere in campo con lo scudetto sulla maglia è una responsabilità”

26/09/2025 | 12:25:12

Il centravanti del Napoli, Rasmus Hojlund, è stato intervistato nell’edizione odierna de La Repubblica. Queste le sue parole:

“La Serie A? È come la ricordavo: qui il calcio è molto tattico e ci sono tanti duelli uno contro uno. In Premier il ritmo è un po’ più alto: tutti sono veloci, forti ed esplosivi fisicamente. Per me questa è la differenza principale tra i due campionati. Cosa vedo nel presente e nel futuro della mia carriera? Voglio diventare un attaccante che segna molti gol. Negli ultimi anni sono migliorato molto nel mio ruolo e penso di avere già delle qualità, ma ho ancora tanto da imparare. Cristiano Ronaldo come modello? Non è presunzione. Nella mia carriera non mi sono mai sentito il più talentuoso del gruppo, anche se per giocare nel Manchester United o nel Napoli devi essere un attaccante di un certo livello. Io, però, ho sempre dovuto lavorare più duramente degli altri e ne sono consapevole. Ecco perché Cristiano è il mio idolo: lui vuole sempre migliorarsi e si impegna per diventare più bravo.”

Su Conte e sulla sfida di domenica contro il Milan:

“Gli allenamenti con Conte? Lui sa che devo migliorare il mio italiano e me lo chiede in continuazione: ‘È chiaro? È chiaro?’ sono le parole che usa più spesso. Io rispondo sempre di sì, ma se ho dubbi chiedo ai compagni. La sfida a San Siro? Sarà molto importante: affronteremo una squadra davvero forte e sembra stiano giocando bene con il nuovo allenatore. Andremo lì per cercare di ottenere il massimo. Scendere in campo con lo scudetto sulla maglia è una responsabilità, oltre che un privilegio.”

Foto: sito Napoli