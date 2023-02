Hojlund: “L’Atalanta è il posto giusto. Punti in comune con Haaland, ma il mio idolo è Cristiano Ronaldo”

Rasmus Hojlund è l’uomo del momento. L’attaccante classe 2003 dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho subito pensato che l’Atalanta fosse il posto giusto per me, da un lato per imparare dagli attaccanti più esperti, dall’altro per far vedere che anche io posso giocare. Non mi monto la testa, sono davvero felice di giocare tanto, ma ho solo 20 anni e ho tanto da imparare. Sono concentrato nel lavoro per migliorare il mio rendimento con l’Atalanta e spero che si arrivi più in alto possibile in classifica”.

Sul paragone con Haaland: “Vedo che abbiamo alcuni punti in comune nel modo di giocare, siamo entrambi scandinavi, ma lui è fortissimo. Io devo migliorare tantissimo per diventare bravo come lui”.

Su Cristiano Ronaldo: “Lui è il mio idolo, bel personaggio, un vincente sul campo, serio e concentrato per migliorare sempre. Questo è l’esempio che voglio seguire”.

Foto: Instagram Atalanta