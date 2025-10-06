Hojlund, la certezza di Conte in attacco

06/10/2025 | 11:36:04

Conte ha finalmente trovato in Hojlund il sostituto perfetto di Romelu Lukaku. Il danese, arrivato a Napoli dal Manchester United con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ha finora soddisfatto le aspettative del club e di tutti gli addetti ai lavori che ricordavano il suo periodo all’Atalanta. Il suo impatto è evidente: una rete ogni due partite in Serie A. L’ultima, quella di ieri sera, ha permesso al Napoli di restare primo in classifica insieme alla Roma di Gasperini. Il suo contributo è stato fondamentale anche in Champions League, dove i partenopei hanno superato lo Sporting grazie a una sua doppietta. Il Napoli può quindi contare su un sostituto affidabile, che ha rapidamente preso il posto di Lucca e ha fornito le certezze in attacco che mancavano da quando Lukaku si è infortunato, stupendo anche in Inghilterra, dove il centravanti aveva vissuto un periodo piuttosto negativo in termini di gol e prestazioni.

Foto: Instagram Hojlund