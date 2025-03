Hojlund interrompe il digiuno: “Sono cresciuto nell’ultimo periodo. Sono certo che arriveranno altri gol”

“Penso di essere cresciuto ulteriormente nell’ultimo periodo, non sono stato al top della forma e al livello che avrei voluto, ma ci sitamo ancora adattando ad un nuovo sistema e alle nuove posizioni in campo. Ultimamente credo stia andando meglio. Sono felice di essere entrato nel tabellino dei marcatori, sono certo che adesso ne arriveranno altri”.

Poi ha proseguito: “Sono felice, ma non è solo una questione dei gol, anche se aver segnato è bello e mi dà molta sicurezza in vista del futuro. Stiamo iniziando a stringere un legame più forte con i miei compagni di squadra che stanno anche capendo quali sono le mie principali qualità e quindi a sfruttarle al meglio. Quello che ci chiede il tecnico, ovvero di giocare sui punti di forza dei compagni di squadra. Per me questo è un buon passo in avanti, ma ora voglio continuare così e anzi migliorare ulteriormente. Sono sicuro che succederà e che arriveranno tanti altri gol se riuscirò a concentrarmi su questi aspetti”.

Foto: instagram manchester united