Hojlund in panchina contro la Pro Vercelli: giorni fondamentali per la trattativa Atalanta-United

L’Atalanta è in campo al Centro Nortolotti per l’amichevole contro la Pro Vercelli. Amichevole che vede molti dei titolari dei nerazzurri partire dalla panchina, tra questi Rasmus Hojlund, centravanti al centro del mercato. Come vi abbiamo già raccontato, dopo aver chiuso per André Onana, il Manchester United vuole chiudere il capitolo attaccante. Saranno giorni fondamentale per il danese, l’Atalanta e lo United sono a lavoro per trovare la quadratura completa dell’operazione.

Foto: Instagram Atalanta