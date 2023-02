Hojlund: “In allenamento ho corso i 100 metri in meno di 11 secondi”

Una grande tecnica palla al piede abbinata ad una velocità in grado di bruciare i difensori avversari. Rasmus Hojlund, nonostante la giovane età, ha dimostrato di poter essere un cliente scomodo per tutte le difese della Serie A di essere. Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante classe 2003 dell’Atalanta ha rivelato un curioso aneddoto personale: “I 100 metri in meno di 11 secondi? Si, è vero. Li ho corsi in allenamento settimana scorsa”. Le difese avversarie sono avvisate.

Foto: Instagram Atalanta