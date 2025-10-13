﻿Hojlund, il Napoli felice con tutti gli obblighi di questo mondo

13/10/2025 | 17:33:58

Con il senno del poi, ma anche con quello del prima. Il Napoli è felice, molto felice, dell’affare Hojlund. E se tornasse indietro, non cambierebbe la strategia di una virgola, ovvero andare dritto sull’attaccante danese, senza alcun tipo di indugio, per rimediare all’infortunio di Lukaku. Con tutti gli obblighi di questo mondo, ricordiamo che il riscatto sarebbe automatico in caso di qualificazione Champions e per la cifra concordata con il Manchester United, circa 50 milioni tutto compreso. E anche se non ci fossero obblighi, il Napoli procederebbe a prescindere, consapevole di aver preso il centravanti del presente e del futuro.

Foto: X Napoli.

English version