Hojlund: “Felice per la doppietta. De Bruyne? E’ una leggenda, onorato di giocare con lui”

02/10/2025 | 00:12:41

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria sullo Sporting Lisbona.

Queste le sue parole: “L’inizio in Champions è stato difficile, abbiamo perso anche col Milan e volevamo mostrare il nostro carattere. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo”.

Una vittoria come questa può essere la svolta?

“Per noi è l’inizio di una serie di partite da fare, abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Non vedo l’ora di sfidare mio fratello che gioca nell’Eintracht dopo la pausa per le nazionali”.

Cosa vuol dire giocare insieme a De Bruyne?

“De Bruyne è una leggenda dello sport: quando ha il pallone so che devo andare lì perché arriverà, sono felice di giocare con un giocatore di questa qualità”.

Foto: Instagram personale