Hojlund: “Felice del gol al debutto. Ora focus sulla Champions. Stiamo lavorando per qualcosa di importante”

13/09/2025 | 23:17:53

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Firenze.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per il gol. Segnare al debutto è sempre bello. Oggi abbiamo vinto una partita importante, sono molto contento di aver fatto gol e di far parte di questa squadra. Ora testa alla prossima partita di Champions League. Bisogna mantenere il focus partita dopo partita, stiamo lavorando per fare qualcosa di importante”.

Foto: sito Napoli