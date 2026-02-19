Hojlund esalta Conte: “Affascinato dalla sua mentalità. È un serial winner”

19/02/2026 | 11:20:09

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha parlato ai taccuini de Il Mattino, esaltando le qualità del tecnico Antonio Conte.

Le sue parole: “Ho ancora tante cose da imparare e sono certo che Conte è l’allenatore giusto per farmi crescere in tanti aspetti. Rispetto al Rasmus di agosto sono un calciatore diverso, sto ancora migliorando e, anche se non sono giovanissimo, sono sicuro di avere ancora molti margini”.

E ancora, sul tecnico salentino: “Mentalmente è fortissimo. Sono affascinato dalla sua mentalità: è appassionato, feroce. Ed è un vincente. Anzi: un serial winner, un vincitore seriale. E se non vince lo capiamo subito che non abbiamo vinto…”.

Infine, il danese ha parlato anche dei suoi compagni di squadra: “Siamo un buon gruppo, anche il mio italiano sta migliorando. Poi, chiaro, conosco McTominay dai tempi di Manchester, le nostre fidanzate sono amiche. E quindi è più facile fare gruppo. Ma anche con Gilmour, Buekema, Spinazzola e Buongiorno abbiamo creato una grande armonia. Scott mi è stato vicino a Old Trafford nell’ambientarmi, nello spiegarmi le cose del mondo United. E qui ha fatto lo stesso: è sempre al mio fianco, so di poter contare su di lui”.

Foto: sito Napoli