Hojlund: “E’ stata dura contro il City. Dispiace per De Bruyne, voleva giocare questa partita”

18/09/2025 | 23:16:28

Rasmus Hojlund ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli contro il Manchester City: “Penso che fosse difficile giocare contro il Manchester City in questo stadio, già è molto dura, poi farlo in inferiorità numerica è ancora più difficile. Partita davvero dura. Il cambio di Kevin De Bruyne? È chiaro che Kevin voleva disputare questa partita ma è l’allenatore che decide e dobbiamo rispettare le sue scelte. Se fosse stato qualcun altro e non Kevin non sarebbe importato”.

Foto: sito Napoli