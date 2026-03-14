Hojlund e Politano ribaltano il gol di Siebert: Napoli-Lecce 2-1. Paura per Banda nel finale

14/03/2026 | 19:56:11

Il Napoli ribalta 2-1 il Lecce con i gol di Hojlund e Politano, annullando il vantaggio iniziale di Siebert. Lecce subito in vantaggio al 3′. Dal secondo calcio d’angolo in pochi minuti, battuto da Gallo, Siebert salta più in alto di tutti e di testa infila Meret. Lecce che ha diverse chanche anche per raddoppiare, un alto colpo di testa da corner spaventa il Maradona. Pareggio dopo 40″ dalla ripresa di Hojlund, assist di Politano. Sarò lo stesso esterno offensivo a segnare il gol che firma la rimonta. Gran tiro a volo su angolo di De Bruyne, primo gol stagionale per l’esterno. Paura per Banda nel finale di partita, il giocatore del Lecce si è toccato ripetutamente l’addome e poi ha perso coscienza. Dopo qualche istante di paura il giocatore si è ripreso ed è stato trasportato nell’ambulanza dentro il Maradona. La partita finisce 2-1.

foto x napoli