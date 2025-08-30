Hojlund è arrivato a Roma, domattina le visite

30/08/2025 | 21:05:08

Rasmus Hojlund ha perfettamente rispettato la tempistica che vi avevamo annunciato nel pomeriggio: è da pochi minuti a Roma, pronto per le visite di domattina. Gli accordi con il Manchester United erano stati raggiunti nella giornata di ieri, sono stati perfezionati e cosi l’attaccante ha potuto viaggiare. È arrivato a Roma proprio mentre la sua nuova squadra è impegnata al Maradona contro il Cagliari per la seconda giornata di campionato.

Foto: sito United