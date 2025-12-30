Hojlund: “Conte? Penso che sia un allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire di sì”

30/12/2025 | 18:10:38

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha rilasciato un’intervista a Sports Illustrated. Queste le sue parole:

“Lo United mi ha fatto capire chiaramente che non rientravo nei piani per quest’anno, senza il calcio europeo e cose del genere. Io sono giovane, devo giocare a calcio. E per questo motivo, penso che questa sia stata una buona opportunità per me. Il Napoli ha visto l’opportunità di venirmi a prendere e non appena ho sentito il loro interesse, ho fatto capire chiaramente al mio entourage e a chi mi circondava che volevo solo andare lì. Quella con Conte è stata una conversazione piuttosto breve, ma molto bella. Penso che sia un allenatore incredibile. L’ho visto fare solo cose positive praticamente ovunque sia stato, quindi è ovvio che questo sia stato un fattore determinante. Quando ti chiama, devi solo dire di sì. Lukaku? Rom è un ragazzo fantastico. Non lo conoscevo prima, avevo solo scambiato due parole con lui in campo e a casa ho una sua maglia. È un po’ un idolo per me, perché l’ho sempre ammirato”.

Foto: sito Napoli