Hojlund: “Conte mi ha visto stanco e mi ha detto di metterci la testa. Non sono cambiato tanto”

05/10/2025 | 20:27:58

Rasmus Hojlund ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa: “Non sono cambiato tanto, sto facendo solo il mio lavoro. E lavorando cerco di fare sempre il meglio per portare punti alla mia squadra. Cosa mi ha detto Conte? Mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto “Mettici la testa”. Avevo bisogno anche di questo per darmi una rinfrescata e tornare in partita”.

FOTO: X Napoli