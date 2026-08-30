Hojlund: “Conte era fissato, con Allegri sono più libero. Vogliamo arrivare in alto”

30/08/2026 | 21:24:18

Hojlund ha parlato a Dazn dopo la sconfitta del Napoli contro il Como: “L’anno scorso Conte era molto fissato quando ero spalle alla porta, quest’anno sono molto più libero e spero di farne degli altri così. Sicuramente è un aspetto da migliorare, ma dobbiamo migliorare anche davanti perchè credo che non abbiamo avuto grandi occasioni. La stagione è ancora lunga e possiamo giocarcela ancora per i primi posti”.

Foto: sito Napoli